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Kadınlar hedef oldu

Kadınlar hedef oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah, Ticaret Bakanlığı'nda çalışan, çoğu kadın personeli taşıyan otobüs, yola yerleştirilen bombayla havaya uçuruldu. Alev topuna dönen otobüste 10'u kadın 13 kişi alevler içinde can verdi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah yaklaşık iki saat içerisinde düzenlenen saldırılarda toplam 18 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Irak polisinin verdiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı personelini taşıyan servis aracının hedef alındığı, yola yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda, 10'u kadın 13 kişi öldü. Olayda yine çoğu kadın olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Bu saldırıdan yaklaşık bir saat sonra Yeşil Bölgenin Dışişleri Bakanlığının bulunduğu taraftaki girişinde bir kadının düzenlediği intihar saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 12 kişi yaralandı.

Kadınlar hedef oldu


Ölen ve yaralananların arasında güvenlik gücü mensupları, Yeşil Bölgede çalışanlar ve buradaki resmi kurumlara müracaat için gelenler bulunduğu bildirildi.

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