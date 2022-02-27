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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından, on binlerce kişi, ülkenin batısındaki komşu ülkelere doğru kaçışa başladı. Ukrayna’da sıkı yönetim ilan edilirken, 18-60 yaş arasında eli silah tutan tüm erkekler, Rusya’ya karşı mücadele etmek üzere askere çağrıldı. Ukraynalı erkeklere çıkış yasağı olduğu için çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan yaklaşık 120 bin kişi Polonya, Macaristan ve Romanya sınırında toplandı.

CİPLERLE, TRENLE, YAYA...

Eşlerini cephede bırakan binlerce kadın ile babalarından ayrılan çocukların gözü yaşlıydı. Zengin-fakir, genç-yaşlı fark etmeksizin kadınlar ve çocuklarla dolu araçlar, komşu ülke sınırlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Lüks ciplerden eski otomobillere kadar birçok farklı modelde aracın camlarından, üzgün ve çaresiz yüzler bakıyordu. Göçmenler trenlerle ya da günlerce yürüyerek komşu ülke sınırlarına ulaşabilmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, bu mülteci hareketi için ‘Kadınlar Göçü’ ifadesini kullandı.

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YÜREK YAKAN VEDALAR



Genç bir çiftin vedalaşması, yürek burktu. Çocuklarına sımsıkı sarılan bir baba da herkesi ağlattı.