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Kadına kaskla kafa attı

Kadına kaskla kafa attı

İsrail insan hakları örgütü B'Tselem, yaklaşık 3 hafta önce, Doğu Kudüs'te bir evin yıkımı sırasında, polisin, karşı koyan Filistinli bir kadına kaskla kafa atarken çekilen görüntüleri yayımladı.

Görüntülerin, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı, Doğu Kudüs mahallelerinden Silvan'da, 5 Kasım'daki ev yıkımı sırasında çekildiği belirtildi.

B'Tselem, görüntünün, kamera verdiği kendi elemanlarından biri tarafından çekildiğini açıkladı. Yıkım sırasında onlarca güvenlik görevlisinin eve doluştuğu da dikkati çekiyor.

Yıkım, onlarca Filistinli tarafından protesto edilmiş, bazıları polise taşlarla saldırmış, polis kalabalığa göz yaşartıcı bombalarla karşılık vermişti. Polisin ilgili birimine de gönderilen video görüntüleri, bu konuda yapılan şikayet başvurusunu doğruluyor. Polis, olayı soruşturuyor.

B'Tselem, açıklamasında, kadına başındaki kaskla kafa atan polisin yargılanmasını ve yasanın öngördüğü en şiddetli cezaya çarptırılarak, polisin şiddet uygulamalarının tasvip edilemeyeceği mesajının verilmesini istedi.

Yıkımın olduğu Silvan'ın El-Bustan bölgesinde yaklaşık bin kişinin yaşadığı 90 kadar hane bulunuyor. Çoğu 1980 ve 1990larda inşa edilen evlerin, pek azının İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 öncesi yapıldığına dikkat çekiliyor.

Ruhsatsız evlerin yıkılarak, burada arkeolojik bir park yapılması yolunda alınan kararlardan sonra, Kudüs belediyesi 2005 yılı başından itibaren evlere yıkım emirlerini göndermeye başlamış, ayrıca ruhsatsız inşa edildikleri gerekçesiyle, ceza uygulamasına da geçmişti. O dönemde El-Bustan'da 2 ev yıkımı yapılmıştı. Ancak, burada yaşayanların Başsavcılığa başvuruları ve uluslararası baskılar nedeniyle söz konusu plan iptal edilmişti.

Geçen Temmuz ayında da B'Tselem'in kamera verdiği Filistinlilerden bir genç kız, iki İsrailli askerin elleri ve gözleri bağlı bir Filistinli gence, yakın mesafeden ateş ettiğini görüntülemiş, olay İsrail'de ve ordu da büyük tepki çekmiş, askerler sonra hapis cezasına çarptırılmışlardı.
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