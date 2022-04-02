Kadın tacizcisi Tim Cook’u hayatından bezdirdi: 3 yıl boyunca uzak duracak

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ABD’de mahkeme, Apple’ın CEO’su Tim Cook’u ısrarlı şekilde takip eden Julie Lee Choi (45) hakkında üç yıllık uzaklaştırma kararı verdi. Choi’nin, Tim Cook’a 180 metreden fazla yaklaşması da yasaklandı. Choi’nin elindeki tüm silahlar ise mahkeme kararıyla geri alındı. 2020 yılından beri Tim Cook’u araçla takip eden, silah görseli gönderen ve e-posta atan Julie Lee Choi, ünlü CEO’nun ikiz çocuklarının babası olduğunu iddia ediyordu. Tim Cook ise yıllar önce eşcinsel olduğunu tüm dünyaya açıklamıştı.

İKİ KEZ EVİNE GİTTİ

Choi dava sırasında salonda bulunurken 61 yaşındaki Cook ise mahkemeye katılmadı. Santa Clara County Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada Choi, Tim Cook’un avukatlarıyla anlaşmayı kabul etti. Şimdiye dek Tim Cook’a 200’den fazla e-posta gönderen Julie Lee Choi, Tim Cook ile hiç yaşanmamış ilişkilerine ilişkin Twitter’da paylaşımlar yapıyordu. Takıntılı Choi’nin, Virginia’dan yola çıkarak, Tim Cook’un California’nın Palo Alto şehrindeki evine kendi otomobiliyle gittiği tespit edilmişti. İki kez Tim Cook’un evinin çevresinde görülen saplantılı kadın, Tim Cook kendisiyle buluşmadığı takdirde şiddete başvuracağını söylüyordu.