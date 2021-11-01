Kadın sporcuların cinsiyetçi kıyafet tartışması infial yaratmıştı... Federasyon konuya son noktayı koydu!

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Yaz aylarında düzenlenen birçok uluslararası spor müsabakası kadın sporcuların giyimleri konusunda tartışmalara sahne olmuş; sporcularsa bu kuralların cinsiyetçi olduğunu belirterek maçlar esnasında rahat olmalarını sağlayacak şeyler giymeyi talep ettiklerini söyleyerek duruma tepki göstermişti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini altı yerine, şort giyen Norveç takımına 1500 euro ceza verdi. EHF, cezanın "uygunsuz kıyafet" nedeniyle verildiğini açıkladı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen şampiyonada İspanya'ya karşı oynanan bronz madalya maçında, Norveçli oyuncular bikini altı yerine şort giymişlerdi.

Norveç Hentbol Federasyonu, daha önce oyunculara para cezası verilmesi halinde, cezayı federasyonun ödeyeceğini söylemişti.

EHF'den yapılan açıklamada, oyuncu başına 150 euro, toplamda 1500 euro para cezası verildiği belirtildi.

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Açıklamada, Norveçli oyuncuların şortlarla oynadığı ve bunun "Uluslararası Futbol Federasyonu'nun plaj voleybolu kurallarında tanımlanan sporcu kıyafetine uygun olmadığı" vurgulandı.

Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kare Geir Lio, AFP'ye yaptığı açıklamada cezanın ödeneceğini belirtti ve "Standartlaştırılmış bir çerçeve içinde özgür seçim yapılabilmeli. Önemli olan karşılaşmaya sporcuların rahat olduğu malzemelerle çıkmak" açıklamasını yaptı.

Konu son birkaç yıldır plaj sporları çevrelerinde ele alınıyor. Çünkü bazı oyuncular bikiniyle oynamanın hem alçaltıcı olduğunu hem de pratik olmadığını düşünüyor. Şampiyonadan önce Norveç EHF'den şortla müsabakalara çıkma izni istemiş, ancak kural ihlallerine para cezası verileceği söylenmişti.

Norveç'in bu konudaki değişiklik talebini uluslararası federasyonların dikkatin sundu.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), dünya kamuoyundan gelen baskıya daha fazla sessiz kalamadı ve kadın sporcuların müsabakalara bikini yerine bisiklet şortu ve buna uygun üstlerle katılmasına izin verilmesine karar verdi.

Norveç'te yaşayan Avustralya asıllı kadın hakları aktivisti Talitha Stone, konu hakkında bir imza kampanyası başlatmış ve 61 binden fazla imza toplamıştı. IHF'nin yeni yönetmeliğine göre kadın sporcular 'vücudu saran kısa taytlar' ve erkek sporcular ise 'dizin 10 santim üzerinde ve çok bol olmayacak şekilde şort' giyerek müsabakalara katılabilecek.

Stone, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu karar umuyorum ki sporcu kadınların cinsiyetçiliğe ve nesneleştirmeye kurban gitmesine son verecek. Ve böylelikle gelecekte kız çocukları ve kadınlar müsabakalar sırasında giydikleri yüzünden başlarına gelebilecek 'kazalardan' ve cinsel taciz korkusu olmadan spor yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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Kadın sporcular yıllardır kullanılan üniformalar konusundaki çifte standartlardan yakınıyorlar. Kadınların spor müsabakaları esnasında kullanmaya zorlandıkları giysiler başta atletizm, tenis, plaj voleybolu olmak üzere neredeyse tüm branşlarda oldukça 'davetkâr' bulunuyor. Kadın sporcuların giysileri için belirlenen 'vücudu sarma' ve 'dar olma' gibi kriterlerin hiçbiri erkek sporcular için zorunlu tutulmuyor.