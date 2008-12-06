Kadın kılığında büyük sogun

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa'nın başkenti Paris'te 80 milyon euro değerinde mücevher çalan hırsızlardan ikisinin kuyumcuya kadın kılığında girdiği ortaya çıktı.

Fransa tarihinin en yüksek değerdeki mücevher soygunuyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, dört kişi oldukları tahmin edilen hırsızlardan ikisinin kadın kılığında olduğunu açıkladı. Kuyumcuya girdikten sonra silahlarını çıkararak soygunu gerçekleştiren hırsızlar, kendilerine müdahale etmek isteyen bazı çalışanları döverek yaraladı.



Polise göre, hırsızların değerli mücevheri çok çabuk seçerek toplamaları, kuyumcu mağazasını çok iyi tanıdıkları görüşünü güçlendiriyor.



Hırsızların kesinlikle profesyonel olduğunu belirten polis yetkilileri, çalınan değerli mücevherin Fransa ve Avrupa'da satışının zor olduğunu, ancak doğu Avrupa'da müşteri bulabileceğini düşünüyor.



Paris'in şık Montaigne Caddesi'nde bulunan Harry Winston kuyumcu zincirine bağlı mağazayı soyarak kaçmayı başaran hırsızların yakalanması için polisin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.