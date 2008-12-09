Kadın kılığına giren hırsız traşı unutunca yakalandı

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avustralya'nın Sidney kentinde, elbise, kadın çorabı ve peruk takan bir hırsız tıraş olmayı unuttuğu için çabucak yakalandı.

Müfettiş Hans Rupp, basına yaptığı açıklamada, hırsızın kadın gibi giyindiğini ancak erkek olduğunun açık şekilde görüldüğünü belirtti.



Sidney'in batısındaki Commonwealth Bankası'nın bir şubesine giren hırsızın buradaki 3 memuru bağladığı, çaldığı nakit parayla kaçtığı, ancak sakalını kesmeyi unuttuğu için kimliğinin kısa sürede tespit edildiği ve yakalandığı kaydedildi.

