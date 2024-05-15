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‘Kadın Gibi Sür’ kampanyası

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#Fransa#Victimes Et Citoyens#Kadın Gibi Sür
‘Kadın Gibi Sür’ kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

FRANSA’da trafik kazalarında hayatını kaybeden veya yaralananların haklarını savunan, “Victimes et Citoyens” (Kurbanlar ve Vatandaşlar) Derneği, “Kadın Gibi Sür” adlı bir kampanya başlattı.

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Erkeklerin daha iyi sürücü olduğuna dair süregelen ‘kadın düşmanı’ algıyla mücadele etmek isteyen dernek, “Bu önyargılı düşüncenin hiçbir temeli olmadığını görmek için rakamlara bakmanız yeterli” diyerek karayollarında meydana gelen ölümcül kazaların yüzde 84’üne erkeklerin neden olduğunu vurguladı. Başkent Paris’te metro koridorlarında ve internette yürütülen kampanyanın amacının “erkek sürücüler arasında farkındalık yaratmak, zihniyette ve dolayısıyla davranışta bir değişiklik meydana getirmek” olduğu belirtildi.

 
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#Fransa#Victimes Et Citoyens#Kadın Gibi Sür

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