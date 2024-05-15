‘Kadın Gibi Sür’ kampanyası

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Erkeklerin daha iyi sürücü olduğuna dair süregelen ‘kadın düşmanı’ algıyla mücadele etmek isteyen dernek, “Bu önyargılı düşüncenin hiçbir temeli olmadığını görmek için rakamlara bakmanız yeterli” diyerek karayollarında meydana gelen ölümcül kazaların yüzde 84’üne erkeklerin neden olduğunu vurguladı. Başkent Paris’te metro koridorlarında ve internette yürütülen kampanyanın amacının “erkek sürücüler arasında farkındalık yaratmak, zihniyette ve dolayısıyla davranışta bir değişiklik meydana getirmek” olduğu belirtildi.