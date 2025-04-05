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Kadıköy'de 110 bin TL'lik montu çalan şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Kadıköy#Güven Timleri Amirliği
Kadıköyde 110 bin TLlik montu çalan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 22:42

İstanbul Kadıköy'de bir mağazada sergilenen 110 bin TL tutarındaki deri montu çalan şüpheli yakalandı.

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Hırsızlık, perşembe günü saat 16.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Moda Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Mağazaya gelen kişi montu inceledikten sonra askıdan alıp koşarak uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi güvenlik kayıtlarını polise ileterek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Güven Timleri Amirliği ekipleri kapsamlı inceleme başlattı. Toplanan kamera görüntüleri ve sokak çalışmaları sonucu hırsızlığı 35 yaşındaki Barış Ö.'nün yaptığı tespit edildi. Güven timleri şüpheliyi yakalayarak İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Şüphelinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Kadıköyde 110 bin TLlik montu çalan şüpheli yakalandı

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Çalınan mont da iş yeri sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İstanbul#Kadıköy#Güven Timleri Amirliği

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