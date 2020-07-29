Kaçış ustası

Trentino Özerk Yönetim Başkanı Maurizio Fugatti yaptığı açıklamada, “Papillon” takma ismiyle de anılan, daha çok “M49” olarak bilinen ayının kafesinden kaçarak özgür kaldığını belirtti. İtalyan ANSA ajansının haberinde, hayvanın yüksek voltajlı elektrik verilen demir çitleri kırarak kafesinden kaçtığı belirtildi. Castellar bölgesindeki vahşi doğa parkında tutulan “M49” isimli ayı geçtiğimiz sene de kaçmış ve geçtiğimiz nisan ayında yakalanarak kafesine geri konmuştu. Bölgede 100 kadar boz ayının yaşadığı tahmin ediliyor.