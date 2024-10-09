Kaçın yoksa ölürsünüz! Milton 5 şiddetinde vuracak

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ABD’nin kıyı eyaletleri Florida ve Carolina’yı eylül ayının sonlarında vuran, en az 230 kişinin ölümüne ve büyük hasara neden olan Helene kasırgasının yaraları henüz sarılmamışken bu kez Meksika Körfezi’nden gelen Milton kasırgası yüzünden alarm verildi. Kasırga sadece 48 saat içerisinde Kategori 5 seviyesine yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaleti için acil durum ilan etti.

SAATTE 250 KM HIZLA VURACAK

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Tampa ve Orlando gibi Florida eyaletindeki kalabalık kentlere doğru ilerleyen ve bugün bölgeye ulaşması beklenen Milton kasırgasının saatte azami 250 kilometre rüzgâr hızına sahip olduğunu bildirdi. Florida Valisi Ron DeSantis, Helene kasırgasının eyalette yol açtığı enkazın Milton kasırgası gelmeden önce temizlenmesi için çalıştıklarını açıkladı.

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HELENE UYARIYDI BU TAM BİR FELAKET

Özellikle eyaletin batı kıyısında şiddetli fırtına dalgaları ve büyük yıkım riski bulunduğu belirtilerek bölge sakinlerine en az bir haftalık yiyecek ve su depolamaları tavsiye edildi. Tampa şehrinin belediye başkanı Jane Castor “Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Helene bir uyarıydı, bu tam anlamıyla felaket. Tahliye emri verilen alanlarda kalmayı seçerseniz, öleceksiniz” açıklamasında bulundu. Kasırganın geçiş güzergâhında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları uçuşa kapatıldı.