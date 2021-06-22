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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.06.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar!

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Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar!

Filipinler'de ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks araçlar kameraların karşısında parçalandı. Söz konusu araçların toplam değerinin 1.2 milyon dolar olduğu açıklandı.

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  • Son dakika: Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar
  • Son dakika: Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar
  • Son dakika: Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar
  • Son dakika: Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Otomobil kaçakçılarına savaş açan Filipinler çereyi lüks araçları parçalamakta buldu.

Robb Report'ta yer alan habere göre, Cuma günü ülkenin Gümrük Bürosu, aralarında bir McLaren 620R'in de bulunduğu pek çok aracı parçaladı.

Ülkeye kaçak yollar ile sokulan araçların toplam değerinin 1.2 milyon dolar (10.5 milyar TL) olduğu açıklandı.

Aynı habere göre, söz konusu araçların her biri son birkaç yılda ülkeye yasa dışı olarak ithal edilirken yakalandı.

Toplamda 21 araç imha edilirken, bu otomobillerin 2018 ile 2020 yılları arasında ele geçirildiği belirtildi.

Kaçak otomobiller hurda oldu... Lüks araçları böyle parçaladılar

Ancak bu olay ülkede ilk defa yaşanmıyor. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte sıklıkla bu yönde verdiği emirler ile gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Duterte, Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki aracı benzer bir şekilde parçalatmıştı.

Parçalanan araçlar arasında birkaç Porsche 911, Mercedes-Benz SLK, Nissan Z, bir Ford Mustang, BMW M5 ve bir Lamborghini Gallardo yer almıştı.

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