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Kaçak maymun operasyonu

#ABD#Maymun#Pennsylvania
Kaçak maymun operasyonu

ABD’de kaza yapan kamyondan kaçan 3 laboratuvar maymunu helikopterli termal kameralı operasyonla öldürüldü.

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İLGİNÇ olay ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde yaşandı. Covid araştırmaları yapan bir laboratuvara teslim edilmek üzere 100 maymun taşıyan araç, cuma günü Danville bölgesi yakınlarında bir başka kamyona çarptı. Kaza sonucu 3 maymun açılan kafeslerden kaçtı.

HELİKOPTERLE ARANDILAR

Madagascar açıklarındaki Afrika ülkesi Mauritius’tan getirilen hayvanların yakalanması için helikopter ve termal kameralarla arama başlatılırken, bölge halkına maymunlardan uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı. Bölge polisi, “Maymunları görür veya yerini tespit ederseniz kendiniz yakalamaya çalışmayın ve derhal polise haber verin” şeklinde tweet attı.

AŞI ARAŞTIRMASINDA KULLANILACAKLARDI

Amerikan New York Times gazetesine göre, uzun kuyruklu makaklar olarak da bilinen sinomolgus maymunlarının tanesi 10 bin dolar değerindeydi ve koronavirüse karşı aşı araştırmaları için kullanılmak üzere ABD’ye getirildiler.

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#ABD#Maymun#Pennsylvania

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