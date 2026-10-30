Kaçak Bolsonaro kendisini Brezilya lideri ilan etti

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Kendisini Brezilya’nın “seçilmiş başkanı” ilan eden Bolsonaro, sosyal medyadan Brezilya’nın “meşru lideri” olduğunu savunduğu bir paylaşım yaptı. Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve ABD Başkanı Donald Trump’a desteği için teşekkür etti. Brezilya yönetimi ve yargısını hedef alan Bolsonaro, mücadelesini ABD’den sürdüreceğini belirtti ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialarını yineledi.

Trump da önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolsonaro ve ailesinin ülkeye girişine izin verildiğini belirterek, haksız muamele gördüklerini düşündüğünü söyledi. Brezilya’nın yeniden seçilen lideri Lula da Silva ise Bolsonaro’nun ülkeden gizlice ayrılmasını eleştirerek, “Saklayacak bir şeyi olmayanların korkacak bir şeyi yoktur” dedi.