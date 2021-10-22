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Kaçak avlanma yüzünden evrim geçirdiler! Filler artık dişsiz doğuyor...

#Fil Dişi#Kaçak Avcılık#Mozambik
Kaçak avlanma yüzünden evrim geçirdiler Filler artık dişsiz doğuyor...

Araştırmacılar, Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik'te dişi fillerin büyük bir çoğunluğunun, kaçak avlanma nedeniyle dişsiz doğduğunu belirtti. Bu akılalmaz mutasyonun sebebi ise fillerin yıllardır insanlar tarafından acımasızca avlanması...

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CNN'deki habere göre, bilim insanları, Mozambik'teki Gorongosa Milli Parkı'ndaki dişi fillerin önemli bir kısmının dişsiz doğmasının, ülkedeki iç savaş sırası ve sonrasında fillerin dişleri için vahşice öldürülmesine evrimsel bir tepki olduğunu belirtti.

Gorongosa Milli Parkı'ndaki veriler ve parktaki eski video görüntülerinin analizi, dişsiz dişi fillerin oranının 1972-2000 döneminde üç kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Araştırmada 28 yıllık dönemde dişsiz dişilerin hayatta kalma olasılığının, dişleri olanlara göre beş kat daha fazla olduğu belirtilerek, Gorongosa'da 1970'lerde dişi fillerin yüzde 18,5'inin dişsiz doğduğu, bu rakamın otuz yıl sonra yüzde 51'lere çıktığı kaydedildi.

Idaho Üniversitesi Vahşi Yaşam Bilimleri Bölümünden araştırmacı Ryan Long, fil popülasyonunun söz konusu dönemde yaklaşık 2 binden 250'lere düştüğüne işaret ederek, "Savaş sırasında Gorongosa, çatışmanın coğrafi merkeziydi. Bölgede çok sayıda asker vardı. Silah ve mühimmat satın almak için filleri öldürdüler. O dönem kaçak avcılık seviyesi oldukça yüksekti." ifadesini kullandı.

Kaçak avlanma yüzünden evrim geçirdiler Filler artık dişsiz doğuyor...

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DİŞSİZ DİŞİLERİN SAĞ KALMA OLASILIĞININ ÇOK DAHA YÜKSEK

Çalışmanın yazarlarından Long, dişsiz dişilerin sağ kalma olasılığının çok daha yüksek olması nedeniyle genlerini bir sonraki nesle aktarmak için çok daha büyük potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

Dişilerde iki X kromozomunun olması nedeniyle bunlardan biri mutasyona uğramazsa, taşıdığı genlerin hala normal şekilde çalışacağına ve filin sağlıklı olacağına işaret eden Long, ancak erkeklerin sadece bir X kromozomu olduğu için bu mutasyonun onu miras alan tüm erkekler için ölümcül olacağını belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

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