Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı Peş peşe uyarılarİstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Siyasi cinayet iddiasına soruşturma Bakan Soyludan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir#Siyasi Cinayet İddiası
Aşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldüAşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldü!#Kovid Aşısı
Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri göreni şaşkına çevirdi'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... Kim'in askerleri göreni şaşkına çevirdi!#Kuzey Kore
İşte Bitcoinin düşmesinin sebebi Tek hamle yetti...İşte Bitcoin'in düşmesinin sebebi! Tek hamle yetti...#Bitcoin
Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...#Ölüm Hesaplayıcı
Bilim insanları ayakta İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyorBilim insanları ayakta! İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyor#Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı
Markette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı Neye uğradığımı şaşırdımMarkette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı! 'Neye uğradığımı şaşırdım'#Market
Şişlide ABDli turist dehşeti 2 metre boylarında, zapt edilmiyorduŞişli'de ABD'li turist dehşeti! '2 metre boylarında, zapt edilmiyordu'#Şişli
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
Zümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileriZümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileri#Kraliyet Trajedileri
Dünya için 2050 alarmı Biz bugünü tartışıyoruz ama...Dünya için 2050 alarmı! Biz bugünü tartışıyoruz ama...#İklim Krizi
Kayıp karavan kızı davasında korkunç şüphe gerçek olduKayıp 'karavan kızı' davasında korkunç şüphe gerçek oldu#Gabby Petito
HABERLERDünya Haberleri

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

#Ölüm Hesaplayıcı#Sağlıklı Yaşam#Dünya
Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Uzmanlar tarafından sağlık sigortacıları için tasarlanan yeni algoritma ne zaman öleceğinizi ve hayatınızı ne kadarını sağlıklı bir şekilde geçirebileceğinizi tahmin ediyor. 'Ölüm Hesaplayıcı' olarak bilinen uygulama sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi, uygulamaya inananlar da eleştirenler de mevcut.

Haberin Devamı

Bir sağlık sigortası programı olan Vitality ve RAND Europe araştırma enstitüsü tarafından tasarlanan 'ölüm hesaplayıcı' bireylerden günlük alışkanlıkları, mevcut sağlık durumları ve ilaçları hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarını istedikten sonra kişiye özel bir analiz çıkarıyor.

Bilim insanları maksimum ömür süresini açıkladı Siz bu kadar uzun yaşamak ister misiniz

İlgili Haber:Bilim insanları maksimum ömür süresini açıkladı! Siz bu kadar uzun yaşamak ister misiniz?

ÖLÜM TARİHİ, SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ, YAKALANABİLECEKLERİ HASTALIKLAR...

Risk değerlendirme aracı aldığı verilere göre bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahmin sunuyor. Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı tahmin ediyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÖNERİLER DE VERİYOR

Telegraph Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağlık sigortacılarının kullanması beklenen hesaplayıcı, hastalıkları önlemek ve yaşam beklentisini artırmak için alınabilecek en iyi önlemleri de kişisel olarak öneriyor.

Koronavirüs şimdiye kadarki tüm ilerlemeyi sildi Rekor düşüş...

İlgili Haber:Koronavirüs şimdiye kadarki tüm ilerlemeyi sildi! Rekor düşüş...

Sağlık uzmanları, algoritmalarının ilk kez belirli adımların etkisini tahmin edebildiğine dikkat çekerek, sağlıklı bir hayat için günlük 20 dakikalık bir koşunun yeterli olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

EXTRA 10 YILLIK YAŞAM

Ölüm hesaplayıcı, diyet ve egzersizin fazladan on yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Model, küçük değişikliklerin bile insan yaşamında önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

Yaşam süresini uzatıyor

İlgili Haber:Yaşam süresini uzatıyor

20 DAKİKA YOĞUN EGZERSİZ FAZLADAN BİR YIL KAZANDIRIYOR

Vitality'nin uzmanları, sağlıksız ve hareketsiz 30 yaşındaki bir erkeğin, günde 20 dakika yoğun egzersiz yaparak “sağlık süresini” 18 ay artırabileceğini ve diyetini iyileştirerek fazladan bir yıl kazanabileceğini söyledi.

Algoritma, benzer bir yaşam tarzına ve yüksek tansiyona sahip aynı yaştaki bir kadının benzer değişikliklerden dört yıllık bir artış elde edebileceğini öne sürüyor.

Kahve sevenler bu habere çok üzülecek

İlgili Haber:Kahve sevenler bu habere çok üzülecek

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN HALKA AÇILACAK

Hesap makinesi Salı gününden itibaren iki hafta boyunca halka açık olacak, ancak gelecekte sağlık planının üyeleriyle sınırlı olması muhtemel.

İlgili Haberler:

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılarMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ölüm Hesaplayıcı#Sağlıklı Yaşam#Dünya