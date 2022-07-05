Kâbusun yeni adı: Büyük Yangın! Peş peşe flaş uyarılar

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1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.

Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;

'Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu.'



Bu felaketin üzerinden 440 yıl geçti. Uzmanlar gezegenimizin son dönemde yine böyle bir durum ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.

Güneş fırtınalarındaki artışa dikkat çeken Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Swarm misyon yöneticisi Anja Stromme, bu durumun yörüngedeki uyduları yok edebileceğini belirtti.

Yörüngedeki uyduların atmosfere doğu batışının hızlandığını belirten Stromme, bu durumdan yeni güneş döngüsünün sorumlu olabileceği düşünüyor.

Mississippi Eyalet Üniversitesi'nde görev alan Yardımcı Doçenti David Wallace'a göre ise tehdit çok daha büyük olabilir.

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ABD'li uzmana göre, bir jeomanyetik fırtınanın Dünya'yı vurması durumunda sonuç tam anlamıyla bir felaket olacak.

Söz konusu fırtınanın elektik hatlarında geniş çaplı kesintilere neden olabileceğinin altını çizen Wallace şu ifadeleri kullandı;

'Elektriğe ve gelişen teknolojiye sürekli artan bağımlılıkla birlikte, herhangi bir kesinti trilyonlarca dolarlık kayba yol açabilir.'

1582 yaşanan fırtına tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.

Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve ciddi ekonomik hasara neden olabileceği belirtiliyor.

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