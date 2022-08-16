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Kâbusu yaşadılar… Seri katil paniği! Satın aldıkları eşyaların içinde insan kalıntıları bulundu

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#Seri Katil#Yeni Zelanda#Açık Artırma
Kâbusu yaşadılar… Seri katil paniği Satın aldıkları eşyaların içinde insan kalıntıları bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 13:05

Açık artırma usulüyle bir depoda bulunan eşyaları satın alan ve içinde bulacağı işe yarar eşyaları kullanmak isteyen bir ailenin başına gelenler uluslararası medyada günün konusu haline geldi. Olay bir televizyon programına konu da olunca herkes bu tuhaf ve korkutucu haberin peşine düştü…

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Yeni Zelanda’da yaşayan bir aile, kiralanmış, içine eşya doldurulmuş ve sonra bir daha kirası ödenmediği için içindeki eşyaların satıldığı bir açık artırmaya katıldı.

Niyetleri ucuza alacakları bir depo dolusu eşyanın içinden kendilerine yarayacak olanları seçip kullanabilmekti.

Kâbusu yaşadılar… Seri katil paniği Satın aldıkları eşyaların içinde insan kalıntıları bulundu
Eşya saklamak için kullanılan depolar böyle görünüyor

UCUZA EŞYA ALMAK İÇİN UĞRAŞIRKEN…

Ödenmemiş kirası olan dolapları açık artırmaya çıkarıp satmak depolama tesisleri için yaygın bir uygulama.

Hatta ABD’de bu konuyla ilgili popüler bir realite TV programı olan Storage Wars, çok izlenen bir program.

Bir aile, terk edilmiş bir depolama biriminin içindekileri satın aldıktan ve bavulların içine saklanmış çok sayıda ceset kalıntısı bulduktan sonra hayatlarının şokunu yaşadı.

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Yeni Zelanda Polisi bavullarda insan kalıntıları bulunduğunu onayladıktan sonra soruşturma başlattı.

Kâbusu yaşadılar… Seri katil paniği Satın aldıkları eşyaların içinde insan kalıntıları bulundu

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EŞYALARIN İÇİNDE NE OLDUĞUNA ANCAK SATIN ALDIKTAN SONRA BAKTILAR

Hazine avcısı olmaya çalışan aile ancak müzayedeyi kazandıktan sonra satın aldıkları eşyalara yakından baktılar.

Alıcıların müzayededen önce içindekileri derinlemesine incelemelerine izin verilmiyor ancak aile güney Auckland'daki evlerinde satın aldıklarını incelemeye başladığında tüyler ürpertici bir keşifte bulundular.

Adli müfettişler bavulun içinde kaç kurban olduğunu belirlemek için uğraşırken, polis şimdi bir seri katili arıyor.

SERİ KATİL ŞÜPHESİ: EŞYALARIN ARASINDA KAŞ KURBAN VAR?

Ailenin Shelton Honana adındaki komşusu Newshub'a verdiği demeçte, “Aile için üzülüyorum çünkü hiç ilgileri olmayan bir cinayet soruşturmasına bulaşmış oldular.” dedi.

Görgü tanıkları, olayın anlaşılmasının ardından evin dışında üç farklı cenaze arabası gördüğünü bildirdi.

Nakliye için kullanılan büyük bir kiralık araç da müfettişler tarafından evden, satın alınan tüm eşyaların taşınması için kullanıldı.

Kâbusu yaşadılar… Seri katil paniği Satın aldıkları eşyaların içinde insan kalıntıları bulundu
POLİS: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

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Dedektifler, ailenin olayla ‘talihsizlik’ yaşamak dışında ilgileri olmadığını altını çizdi.

Olaydan sonra üniformalı polis ve adli tıp ekipleri evi sardı ve hafta sonu Clendon Park'taki Moncrief Aventue'ye fazladan polis yerleştirildi.

Yeni Zelanda Polis sözcüsü “Polisin önceliği, ölen kişinin kimliğini doğrulamaktır, böylece keşfin arkasındaki tüm koşulları belirleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

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#Seri Katil#Yeni Zelanda#Açık Artırma

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