Kabus evi! Zengin çift evlatlık çocuklarını ahıra kilitleyip tarlada köle olarak çalıştırmış

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Oldukça zengin oldukları bilinen 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather çiftiyle ilgili iddialar tüm ülkeyi sarsı.

ABD'Yİ SARSAN "KÖLELİK" DAVASI!

Üzerlerinde turuncu hapishane kıyafetleriyle mahkeme salonuna getirilen çift evlat edindikleri siyah çocuklarına kölelik yaptırmakla suçlanıyor!

14 ve 16 yaşındaki evlatlık çocukların zorla kilitlendikleri ahırın içi

MetroNews'in haberine her şey çiftin evlat edindiği iki genç yaşta çocuğun eski püskü kıyafetler içinde yıkık dökük bir barakada kilitli bulunmasının ardından başladı.

Lantz ve Whitefeather ilk olarak geçen ekim ayında 6, 9, 11, 14 ve 16 yaşlarındaki beş evlatlık çocuğunun Sissonville'deki mülklerinde içler acısı koşullarda yaşadığının bir sağlık kontrolü sonucunda ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı.

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"SİYAH OLDUKLARI İÇİN TARLADA ÇALIŞMAYA ZORLANDILAR"

Yargıçların “Şimdiye kadar böylesini görmedik” dedikleri iddianamede evlat edinilen çocukların siyah oldukları için çiftin tarım arazilerinde çalışmaya zorlandıkları belirtiliyor.

Donald Ray Lantz ve Jeanne Kay Whitefeather çifti

Çiftin bu dudak uçuklatan olayla ilgili olarak mahkemede insan kaçakçılığı, insan hakları ihlalleri, zorla çalıştırma iddialarıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Mahkemede "İddianamede iddia edildiği üzere, bu çocukların ırkları nedeniyle hedef alınmaları ve temelde köle olarak kullanılmaları nedeniyle insan hakları ihlalleri söz konusudur." denildi.

Whitefeather ve Lantz, komşuları iki evlatlık çocuklarını evlerinde bir barakada kilitli tuttuklarını fark edince sosyal hizmetleri aramaları sonrasında soruşturmaya uğramıştı.

Köle olarak tarlada çalıştırılan çocukların kaldıkları ahır böyle görüntülendi... İddialara göre çift performansından memnun kaldıkları çocukları ödül olarak daha iyi görünümlü bir başka ahıra koyuyordu

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Dava dosyasında "Komşular ayrıca çocukların çiftlikte işçilik yapmaya zorlandığını ve konuta girmelerine izin verilmediğini bildirdi" denildi.

AHIRDA KİLİTLİ... NE IŞIK VAR NE DE SU!

Polis 14 yaşında bir erkek ve 16 yaşında bir kız çocuğunu kulübede kilitli halde buldu. İçeride küçük bir portatif tuvalet vardı ama ışık ya da akan su yoktu.

Gençlerden biri polise en son 12 saat önce yemek yediklerini ve ahırda kilitli olduklarını söyledi.

İkili çocuk çiftin kendilerini beton zemin üzerinde şilte olmadan uyumaya zorladığını söyledi. Polis raporlarında iki çocuğun da üst başının perişan halde olduğu ve hiç yıkanmadıkları yer aldı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden çift şimdiye kadar hep kefalet ödeyip serbest kalmıştı... Mahkeme en sonunda kefaleti 750 bin dolar olarak belirleyince hapse döndüler ve haklarında verilecek kararı bekliyorlar

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Mahkeme belgelerine göre, kız çocuğu ayakkabı giyerken, 14 yaşındaki erkek çocuğunun "çıplak ayaklarında açık yaralar" vardı.

9 yaşındaki bir kız çocuğu polis tarafından ana konutun içinde bulundu. Çift üç saat sonra 9 ve 6 yaşlarındaki 2 evlatlık çocuklarını da eve getirdi.

YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKINCA EYALET DEĞİŞTİRMİŞLER

Çocuklar polise ve mahkemeye Batı Virginia'daki evde ve ebeveynlerinin Washington eyaletindeki diğer ikametgahında sürekli uğradıkları istismarları anlattılar.

Yıllardır istismara uğradıklarını söyleyen çocuklar muhtemelen masanın üzerinde görüldüğü gibi iplerle bağlanıp kaçmaları engelleniyordu

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Öte yandan mahkeme çiftin Washington eyaletinde aynı suçlamalar yüzünden soruşturma altındayken oradan kaçıp Batı Virginia’ya kaçtığına dair kanıtları olduğunu açıkladı.