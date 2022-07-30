Kâbus artık çok daha yakınımızda… Avrupa’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!

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Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Nijerya'da ilk can kaybı 30 Mayıs’ta yaşanmıştı.

Maymun çiçeği, bu tarihten itibaren dünyanın birçok farklı kıtasında ve ülkesinde tespit edildi ve en sonunda geçen hafta DSÖ tarafından ‘küresel acil durum’ ilan edildi.

AFRİKA DIŞINDA İLK ÖLÜM!

AFP’de yer alan son habere göre ise Avrupa’da, maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm İspanya’da gerçekleşti.

İspanya’dan sonra Brezilya da bir maymun çiçeği vakasının ölümle sonuçlandığını bildirdi ve böylece Afrika kıtası dışında virüs kaynaklı ölümler görülmeye başlamış oldu.

Sağlık bakanlığının acil durum ve uyarı koordinasyon merkezine göre İspanya, 4 bin 298 kişinin virüse yakalandığı ve dünyanın bu salgından en kötü etkilenen ülkelerinden biri.

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Merkezi bir raporda, "Mevcut bilgilerine sahip olunan 3 bin 750 maymun çiçeği hastasından 120 vaka hastaneye kaldırıldı ve bir vaka öldü (yüzde 3,2)." denildi.

Bir yetkili, yaptığı açıklamada otopsi sonucunun beklendiğini ve kesin ölüm nedeni için henüz bir açıklamanın yapılamayacağını aktardı.

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BREZİLYA’DA DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Brezilya'da ise yerel yetkililer dün yapılan açıklamada, 41 yaşındaki bir adamın maymun çiçeği hastalığından öldüğünü söyledi.

Yerel basının ciddi bağışıklık sistemi sorunları olduğunu söylediği adam perşembe günü güneydoğu Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'de öldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada adamın "Diğer ciddi durumlar için hastanede tedavi gördüğü" belirtildi.

Minas Gerais Sağlık Sekreteri Fabio Baccheretti, hastanın kansere yakalandığını da sözlerine ekledi.

KÜRESEL ACİL DURUM

Brezilya sağlık bakanlığı, çoğunlukla ülkenin güneydoğusunda bulunan Sao Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde olmak üzere bine yakın maymun çiçeği vakası kaydetti.

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Hastalığın erken belirtileri arasında yüksek ateş, şişmiş lenf bezleri ve su çiçeği benzeri döküntü bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen cumartesi maymun çiçeği salgınını küresel bir sağlık acil durumu ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, mayıs ayının başından bu yana Afrika dışında, dünya genelinde 18 binden fazla vaka tespit edildi.

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DSÖ: VAKALARIN ÇOĞU AVRUPA’DA

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus çarşamba günü yaptığı açıklamada, hastalığın 78 ülkede tespit edildiğini ve vakaların yüzde 70'inin Avrupa'da ve yüzde 25'inin Amerika'da bulunduğunu söyledi.

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Vakalar küresel olarak artarken, DSÖ çarşamba günü, şu anda virüsten en çok etkilenen grubun eşcinsel erkekler olduğunu açıkladı ve bu kişilerin cinsel partnerlerini sınırlaması gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus gazetecilere, enfeksiyondan korunmanın en iyi yolunun "maruz kalma riskini azaltmak" olduğunu söyledi.

DSÖ başkanı "Erkeklerle cinsel ilişki yaşayan erkekler için bu, şu an için cinsel partner sayısını azaltmayı, yeni partnerlerle ilişkiyi yeniden gözden geçirmeyi ve gerekirse takibi mümkün kılmak için yeni partnerlerle iletişim bilgilerini paylaşmayı içeriyor" dedi.

ABD VE AVRUPA’DA AŞISI VAR

Hastalık genellikle iki ila üç hafta sonra kendi kendine iyileşiyor, kimi zaman iyileşme süreci bir ay sürebiliyor.

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Danimarkalı ilaç üreticisi Bavarian Nordic'in, ABD’de Jynneos ve Avrupa'da Imvanex adı altında pazarlanan bir çiçek aşısının maymun çiçek hastalığına karşı koruyucu olduğu bulundu.