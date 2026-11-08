Kablo düğümünde gözler Fransa’da

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Projenin yürütücüsü olan Paris’ten, Ankara ile Atina arasındaki düğümü çözmesi bekleniyor. Paris’in Ankara’nın talep ettiği şekilde yazılı bildirimde bulunmaması halinde ise Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmanabileceği değerlendiriliyor.

BEKLENTİ KARŞILANMADI

Dışişleri Bakanlığı’nın önceki akşam yaptığı açıklamada, kablo projesine ilişkin “muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığına” dikkat çekmesi, Ankara ile Paris arasında sorunun çözümüne yönelik diplomatik temasların sürdüğüne işaret ediyor. Ancak açıklamada kullanılan ifadeler, Fransa’nın girişimlerinin henüz Ankara’yı tatmin etmediğini de ortaya koydu.

Yunan basınına göre, Fransız araştırma gemisi “Abeille Marengo”’nun yarın Girit’in Kandiye limanından çıkarak araştırmalara başlamak üzere Doğu Akdeniz’e açılması bekleniyor. Geminin ilk olarak Yunan karasularında faaliyet göstereceği belirtiliyor.

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KRİZ TEHLİKESİ VAR

Ancak Fransa’nın bu süre içinde Ankara’ya gerekli yazılı bildirimi yapmaması halinde, geminin Türkiye’nin 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde kalan bölgede çalışmaya başlaması, bir krizi tetikleyebilir. Ankara’nın bu durumda çalışmaları durdurmaya yönelik adım atması gündemde. Böyle bir gelişme, iki yıl önce Türk ve Yunan savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği gerilimin tekrarına neden olabilir.

Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan, Türkiye ile kurulacak iletişimin kesinlikle bir “izin talebi” niteliği taşımaması gerektiğini Fransızlara açıkça iletti. Ayrıca Fransa’nın tartışmanın kamuoyu önünde büyümesinden rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Yunan basınında durumun, Paris’in, kablo projesinin Atina ve Ankara açısından taşıdığı siyasi boyutu yeterince kavrayamadığını gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Fransız araştırma gemisinin yarın Girit’ten ayrılarak öncelikle Yunan karasularında faaliyet göstereceği belirtiliyor.

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