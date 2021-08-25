Kabil’de Taliban’a karşı yarış... 31 Ağustos’a geri sayım

Dünkü G7 zirvesinde müttefikleri, Biden’a çekilme tarihini ertelemesi yönünde baskı yapsa da sonuç alamadı. Toplantının devam ettiği anlarda ABD Savunma Bakanlığı tahliye operasyonlarının 31 Ağustos’tan sonrasına sarkmayacağını duyurdu. Taliban öncesi Batılı ülkeler için çalışan binlerce Afgan tahliye için sıralarının gelmesini beklerken Avrupa ülkelerinden peşi sıra sürenin yeterli olmayacağı yönünde açıklamalar geldi.

FRANSA ERKEN BIRAKACAK

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tahliyelere devam etmek için Kabil’deki havaalanını açık tutmanın öneminin altını çizdi ve yüzlerce NATO personelinin kritik hizmetleri sağladığına dikkati çekti.

- Fransa, eğer ABD 31 Ağustos planından geri adım atmazsa tahliye operasyonuna perşembe akşamı son vereceğini açıkladı. Paris yönetimi 1000 de Afgan vatandaşını almak istiyor.

- İspanya’da, sahadaki şartlardan ötürü çok sayıda kişinin geride bırakılabileceğini açıkladı.

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tahliye operasyonlarına 31 Ağustos’tan sonra da devam edebilme noktasında ısrarcı olduklarını söyledi.

‘EYLEMLERİNE BAKARIZ’

Zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride de tahliye konusuna verilen önemin altı çizilirken, Taliban’ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceklerini ve kurulacak hükümetin meşruiyetinin, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmedeki yaklaşıma bağlı olduğu ifade edildi.

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