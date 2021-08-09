Kabil'de silahlı saldırı: 2 savcı öldürüldü

Afganistan Başsavcılığı, iki savcının Kabil'in Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırıda iki savcının yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, olayın insanlık suçu olduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla Taliban saldırılarını artırdı.

Ülke genelindeki 150'den fazla ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçiren Taliban, vilayet merkezlerine yönelik baskısını artırdı.

Militanlar, son 4 günde biri ülkenin batısında, diğer dördü kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 5 vilayet merkezini kontrolüne geçirmişti.

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