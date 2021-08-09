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Dünya
AA, Fotoğraf: ARŞİV
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Kabil'de silahlı saldırı: 2 savcı öldürüldü

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Kabil'de silahlı saldırı: 2 savcı öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan Başsavcılığı, iki savcının Kabil'in Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırıda iki savcının yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, olayın insanlık suçu olduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla Taliban saldırılarını artırdı.

Ülke genelindeki 150'den fazla ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçiren Taliban, vilayet merkezlerine yönelik baskısını artırdı.

Militanlar, son 4 günde biri ülkenin batısında, diğer dördü kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 5 vilayet merkezini kontrolüne geçirmişti.

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