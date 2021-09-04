Kabil'de şaşırtan görüntü! Kadınlar sokağa döküldü...

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ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'da en çok merak edilen konulardan biri de kadın haklarıydı.

Taliban liderleri, kadınların toplumda önemli bir rol oynayacağı ve eğitime erişebileceği konusunda ılımlı açıklamalarda bulundu ancak grubun bazı üyelerinin yaptığı son açıklamalar Taliban yönetiminin yirmi yıl önceki sert politikalarına geri döneceğine dair korkuları körükledi.

PANKARTLARLA CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA YÜRÜDÜLER

Tam da bu sırada bir grup kadın aktivist tüm risklere rağmen ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yürüdü. Kadınlar, siyasette rol üstlenme ve yeni hükümete dahil edilme taleplerini dile getirdi.



Gösteride "Kadın ve erkek hakları eşittir'' ve ''Kadınların olmadığı toplum ölü bir toplumdur'' ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı.

Kalabalığa seslenen, kadınların olmadığı bir toplumun asla ilerleyemeyeceğini vurgulayrak yeni yönetimde kadınlara da yer verilmesini istedi. Hayirhav, ''Biz buraya kadınların maddi ve manevi haklarını savunmak ve sesimizi dünyaya duyurmak için toplandık.'' diye konuştu.

Taliban muhafızları ve bazı kadınlar arasında kısa süren tartışmalar yaşandı

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