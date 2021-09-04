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Dünya
Hurriyet.com.tr/ DIŞ HABERLER- AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Kabil'de şaşırtan görüntü! Kadınlar sokağa döküldü...

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Taliban kontrolündeki Kabil'de kadınlar eşit haklar ve siyasi yaşama tam katılım için gösteri düzenledi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan kadınlar, 'Kadın ve erkek hakları eşittir' ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

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  • Afganistanın başkenti Kabilde kadınlar, hakları için gösteri yaptı
  • Afganistanın başkenti Kabilde kadınlar, hakları için gösteri yaptı
  • Afganistanın başkenti Kabilde kadınlar, hakları için gösteri yaptı
  • Afganistanın başkenti Kabilde kadınlar, hakları için gösteri yaptı
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ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'da en çok merak edilen konulardan biri de kadın haklarıydı.

Taliban liderleri, kadınların toplumda önemli bir rol oynayacağı ve eğitime erişebileceği konusunda ılımlı açıklamalarda bulundu ancak grubun bazı üyelerinin yaptığı son açıklamalar Taliban yönetiminin yirmi yıl önceki sert politikalarına geri döneceğine dair korkuları körükledi.

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PANKARTLARLA CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA YÜRÜDÜLER

Tam da bu sırada bir grup kadın aktivist tüm risklere rağmen ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yürüdü. Kadınlar, siyasette rol üstlenme ve yeni hükümete dahil edilme taleplerini dile getirdi.

Kabilde şaşırtan görüntü Kadınlar sokağa döküldü...

Gösteride "Kadın ve erkek hakları eşittir'' ve ''Kadınların olmadığı toplum ölü bir toplumdur'' ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı. 

Kalabalığa seslenen, kadınların olmadığı bir toplumun asla ilerleyemeyeceğini vurgulayrak yeni yönetimde kadınlara da yer verilmesini istedi. Hayirhav, ''Biz buraya kadınların maddi ve manevi haklarını savunmak ve sesimizi dünyaya duyurmak için toplandık.'' diye konuştu.

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