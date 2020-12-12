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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Kabil'de roketli saldırıda bir kişi öldü

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Kabil'de roketli saldırıda bir kişi öldü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe atılan 4 roket mermisinin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe atılan 4 roket mermisinin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Lab Cer bölgesinde bir aracın içerisinden ateşlenen 4 roket mermisinden ikisinin Kabil Havalimanı ve diğer ikisinin de Hoca Ravaş bölgesindeki yerleşim yerlerine isabet ettiğini söyledi.

Aryen, saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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