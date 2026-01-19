×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kabil’de restoranda patlama: Çok sayıda can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Afganistan#Kabil#Patlama
Kabil’de restoranda patlama: Çok sayıda can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 17:10

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir restoranda patlama meydana geldi. Kabil basını, patlama nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir restoranda meydana gelen patlamada can kayıpları yaşandı. Kabil merkezli medya kuruluşları, patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ÇİNLİ VATANDAŞLAR YARALANDI

Çin devlet medyasının aktardığına göre, Pazartesi günü Kabil’de bir restoranda meydana gelen patlamada bir Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, iki Çin vatandaşı ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Global Times gazetesinin haberine göre, Kabil’in merkezinde bulunan restoranda Pazartesi öğleden sonra yaşanan patlamanın ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

POLİS PATLAMAYI DOĞRULADI

Kabil Emniyet Sözcüsü Halid Zahran, patlamayı ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı. Ancak patlamanın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Haberin Devamı

SİVİL KAYIPLAR BİLDİRİLDİ

Öte yandan Kabil merkezli Tolo News, patlamanın Kabil’in Şehr-i Nev bölgesinde meydana geldiğini ve olayda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Tolo News​​​​​​​'a konuşan güvenlik kaynakları, patlamanın bir saldırı olduğunu ve "Çin vatandaşlarının hedef alındığını" ifade etti.

EN AZ 7 ÖLÜ

İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu "Emergency" tarafından yapılan açıklamada, Kabil'de hizmet veren cerrahi merkezlerine, patlamanın ardından 20 kişinin getirildiği, bunlardan 7'sinin hastaneye ölü ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralılardan 4'ünün kadın ve 1'inin çocuk olduğu belirtildi.

Çin'in Xinhua ajansına konuşan görgü tanığı da bölgede bir restoranın ağır hasar gördüğünü aktardı.

Gözden KaçmasınSuriye ordusu, YPG/SDGye karşı harekete geçti: Tişrin kontrol altına alındıSuriye ordusu, YPG/SDG'ye karşı harekete geçti: Tişrin kontrol altına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Kabil#Patlama

BAKMADAN GEÇME!