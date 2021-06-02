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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Kabil'de peş peşe bombalı saldırı: 10 ölü

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Kabil'de peş peşe bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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