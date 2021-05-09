Kabil’de okul önünde bombalı saldırı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkentteki Seyid-ü Şüheda Okulu’nun önünde öğrencilerin çıkış saatinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda çoğu 11-15 yaşlarında kız öğrenciler olmak üzere en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 sivilin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı üstlenen olmazken, Taliban olayla ilgilerinin olmadığını bildirdi.

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