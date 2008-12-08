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Kabil'de kurban bayramı coşkusu

Osman Mahdum /Kenan Gürbüz- Türkiye'den çeşitli yardım kuruluşlarınca gönderilen 1500 küçük ve büyükbaş kurbanın etinin, ihtiyaç sahibi Afgan halkına dağıtılmasına başlandı.

Başkent Kabil'de kılınan bayram namazının ardından Türkiye'den gelen iş adamlarının dağıtmaya başladığı, Afgan Türk okulunda kesilen kurbanların etlerini almak isteyen ihtiyaç sahibi Afganlılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdular.

Afgan Türk Okulları Genel Müdür yardımcısı Yılmaz Aytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kimse Yok mu Derneğince 750 adet küçükbaş hayvan 4 bin ihtiyaç sahibine, 100 Türk iş adamınca alınan 800 adet büyükbaş hayvan ise 25 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Yılmaz Aytan, “Kurbanlıklar, Kabil, Kandahar, Herat, Şıvırgan, Mezar-ı Şerif, Tahhar, Celalabat, Pervan, Loger ve Kapisa olmak üzere toplam 15 ayrı vilayette yardıma muhtaç insanlara dağıtılıyor. Şıvırgan ve Mezar-ı Şerif'te yapılan dağıtımları ise Türkiye Cumhuriyeti Mezar-ı Şarif Başkonsolosluğu ve Afgan Türk okulunca sağlanıyor. Afganistan'da bu ve benzeri organizasyonlar daha önceleri de 5 vilayette yapıldı. Bu sene bu rakamı 15 ayrı vilayete çıkardık. Gelecek sene bu rakamı 25 vilayete çıkaracağız” dedi.

KADIN VE ÇOCUKLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Kamuda çalışan bir memurun aylık gelirinin ortalama 75-100 dolar olduğu Afganistan'da ihtiyaç sahibi binlerce aile bulunuyor. Yardıma muhtaç bu ailelerinin büyük bir bölümünü, iç savaş nedeniyle kendi topraklarında mülteci durumunda kalmış. Bu insanlar, başkent Kabil'deki bazı semtlerde çadırlar ve terk edilmiş binalarda sağlıksız koşullarda yaşıyor. İhtiyaç sahibi kadın ve çocuklar, kurban eti, kıyafet ve para yardımlarından herhangi birini alabilmek için yardımların yapıldığı bölgelerde uzun kuyruklar oluşturdular.

Bu arada, Türk iş adamları bayram öncesi başkent Kabil sokaklarını dolaşarak halkın yaşantısı ve Kabil'e gelen ziyaretçilerin en çok uğrak noktalarından biri olan eski Afgan Kıralı Amanullah Han'ın yaptırdığı Sarayı da ziyaret edildi. Çeşitli savaşlar nedeniyle üç defa zarar gören saray en çok Taliban döneminde tahribata uğradı. Kral Amanullah Han tarafından 19. yüzyılda yaptırılan sarayın restorasyon işlemler UNICEF tarafından yapılacağı bildirildi.
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