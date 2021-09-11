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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek etkinliği

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Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek etkinliği

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, Taliban'a destek etkinliği düzenledi. Kadınlar, "Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz" sloganları attı.

Kabil'in Afşar Bölgesindeki Kabil Eğitim Üniversitesi'nin konferans salonunda gerçekleşen Taliban'a destek programında kadın öğrenci temsilcileri, Farsça, Arapça ve İngilizce konuşma yaptı.

Temsilciler, konuşmalarda, İslami kurallar çerçevesinde kadınların eğitim ve çalışma haklarının savunulacağını söyledi. 

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Konuşmalarda, İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden hikayeler anlatılarak, İslami yaşam ve başörtüsünün önemine değinildi. Program sürecinde onlarca kadın, Taliban ve Afganistan lehine sloganlar attı.

Kabilde kadınlardan Talibana destek etkinliği

Kadınlar, program sonrası geniş güvenlik önlemleri eşliğinde üniversite önündeki ana caddede yürüyüş gerçekleştirdi.

'TALİBAN'I DESTEKLİYORUZ' SLOGANLARI

Ellerinde pankartlar taşıyan kadın göstericiler, "Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz." sloganları attı.

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Öte yandan dün Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a, ülke genelinde barışçıl protestolara katılanlara ve gazetecilere karşı "güç kullanımını ve keyfi gözaltına almaları" derhal durdurması çağrısında bulunmuştu.

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