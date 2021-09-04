Kabil'de hayat normale dönüyor: İlk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi

Afganistan'da Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı Ariana Afgan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.

Gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.

KABİL'İN DÖVİZ ÇARŞISI ŞEHZADE FAALİYETİNE BAŞLADI

Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi.

Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.

Onlarca döviz bürosunun bulunduğu Şehzade, şehrin Mandevi bölgesinde yer alıyor.





ÖZEL ÜNİVERSİTELER AÇILDI

Öte yandan Kabil'deki özel üniversitelerin de kapılarını açtıkları belirtildi. Az sayıda öğrencinin sınıflara gittiği ifade edilirken, devlet üniversitelerinin ise henüz açılmadığı kaydedildi.

Taliban yetkilileri üniversitelerin 7 Eylül'de faaliyetine başlayacağını duyurmuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar hakları ve özgürlükleri için gösteri düzenledi

KADINLARIN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ YÜRÜYÜŞÜNE TALİBAN GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan Kabil'de bir grup kadın, ülkede Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteri yaptı.

Kabil'in Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar, "İşimizi geri verin, sadaka istemiyoruz", "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez","Taliban insan hakları ihlalidir", "Taliban, kadın hakları olmadan meşruiyetiniz yok", "Cesuruz, kararlıyız", "Uluslararası toplum neredesiniz" sloganları attı.

Kadınlar basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 500 metre ilerideki Savunma Bakanlığına yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sonrasında şehir merkezine yürüyen kadınlara Taliban güçleri dağılmaları uyarısında bulundu. Grubun dağılmaması üzerine göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bazı kadınlar ve basın mensupları darbedildi. Müdahale üzerine göstericiler eylemlerine son verdi.

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