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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

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Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Faramarz, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de dün de düzenlenen iki bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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