Kabil’de bayram sabahı roket saldırısı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına dün bayram namazı sırasında 3 roket mermisinin isabet ettiğini açıkladı. Afgan televizyonlarının yayınladığı görüntülerde de en az üç roketin saray yakınlarına düştüğü görüldü. İçişleri bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada saldırılarda can kaybının olmadığını belirtirken, saldırının cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştiğini bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bugüne kadar birçok defa saldırıların hedefi olan başkanlık sarayına en son geçtiğimiz yıl aralık ayında saldırı düzenlenmişti.

‘BARIŞ İRADESİ YOK’

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban’ın barış konusunda ciddi bir iradesinin bulunmadığını söyledi. Taliban’ın şiddeti arttırarak barışa yönelik iradesinin olmadığını gösterdiğini ifade eden Gani, güvenlik güçlerinin ülke topraklarını korumak için çok sayıda kayıp verdiğini belirtti. Gani, ülkede devam eden savaş durumunu en kısa zamanda değiştirmek için ciddi bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gani, böyle bir dönemde siyasilerin de birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

ŞİDDET SÜRÜYOR

Halk şiddet olaylarının gölgesinde bir bayrama giriş yaptı. Ülkede barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. NATO’nun görevinin fiilen sona erdiği ülkede Taliban ülkede ilerleyişini sürdürüyor. 255 ilçe merkezinde kontrolü ele geçirdiği belirtilen Taliban, birçok karayolu ve sınır kapısını da kontrol altına almış durumda. NATO’nun yaklaşık 20 yıl süren görevinin fiilen sonlandığı ülkede şu an yalnızca Türk ve ABD askerleri bulunuyor.

SINIRDA RUS TATBİKATI

RUSYA, Afganistan sınırı yakınında Tacikistan ve Özbekistan ile gelecek ay ortak tatbikat gerçekleştirecek. Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi’nin Komutanı Aleksandr Lapin, Tacikistan ve Özbekistan ile Tacikistan’ın Afganistan sınırına 20 km uzaklıktaki Hatlon bölgesinde 5-10 Ağustos’ta ortak tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. Tatbikatların ‘müttefik ülkenin topraklarını ele geçiren yasa dışı silahlı grupları yenilgiye uğratma’ senaryosu üstünden gerçekleştirileceği belirtildi.

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