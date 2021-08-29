Kabil’de ATM limiti isyan ettirdi

Başkent Kabil’deki New Kabul Bank’ın önünde yüzlerce Afgan, maaşların ödenmemesine tepki gösterdi. Taliban’ın geçen pazar başkent Kabil’de kontrolü sağlaması sonrasında kapanan bankalar üç gün önce açılsa bile mudiler istedikleri kadar nakit çekemiyor. Hesap sahiplerinin ATM makinelerinden günlük para çekim limiti 200 dolar ile sınırlandırılmış durumda. Bu da para otomatlarının önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

18.5 MİLYON ZORDA

Uluslararası toplum, ekonomik baskıyla Taliban’ı kapsayıcı bir hükümet kurmayı teşvik etmeyi planlarken, ekonomik sıkıntıyı ise yine insanlar çekiyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi’ne göre Afganistan’da insani yardıma muhtaç 18.5 milyon kişi bulunuyor. Taliban’ın kullanabileceği mali kaynakların kesilmesiyle önce bu milyonlarca insanın yaptırımlardan etkileneceği ve mülteci akınını daha feci boyutlara taşıyabileceği belirtiliyor.

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