Kabil için görüşmelere devam

Önceki gün yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğine dair mesajlar verilmesi nedeniyle, kulislerde Türkiye ve ABD’nin Kabil havalimanı için anlaşmaya varabileceği konuşuluyordu. İki bakan arasındaki ikinci görüşmede herhangi bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı’nın Afgan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşıdığı belirtilerek “havalimanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması için çalışmaların sürdüğü”bildirildi.



Kulislerden sızan iddialara göre Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerde tıkanıklık şu noktalarda yaşanıyor:

TIKANAN NOKTALAR

Türkiye, havalimanının yıllık işletme maliyetinin karşılanmasını istiyor.

ABD ordusuna ait bazı savunma unsurları Kabil’de kalmalı.

ABD ordusu TSK’ya lojistik destek sağlamalı ve ABD’nin helikopter mürettebatı da Kabil’de kalmalı.

“Havalimanı misyonunun” uluslararası özelliğe sahip olması için NATO’nun ve Afganistan’a komşu Pakistan’ın güvenlik ve lojistik desteğini önemli.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor