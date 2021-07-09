Kabil için görüşmelere devam
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliği ve işletilmesi konusunda ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile dün ikinci kez telefonda görüştü.
Önceki gün yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğine dair mesajlar verilmesi nedeniyle, kulislerde Türkiye ve ABD’nin Kabil havalimanı için anlaşmaya varabileceği konuşuluyordu. İki bakan arasındaki ikinci görüşmede herhangi bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı’nın Afgan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşıdığı belirtilerek “havalimanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması için çalışmaların sürdüğü”bildirildi.
Kulislerden sızan iddialara göre Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerde tıkanıklık şu noktalarda yaşanıyor:
TIKANAN NOKTALAR
Türkiye, havalimanının yıllık işletme maliyetinin karşılanmasını istiyor.
ABD ordusuna ait bazı savunma unsurları Kabil’de kalmalı.
ABD ordusu TSK’ya lojistik destek sağlamalı ve ABD’nin helikopter mürettebatı da Kabil’de kalmalı.
“Havalimanı misyonunun” uluslararası özelliğe sahip olması için NATO’nun ve Afganistan’a komşu Pakistan’ın güvenlik ve lojistik desteğini önemli.