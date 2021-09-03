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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Kabil Havalimanı'nda inanılmaz anlar! ABD'li askerlerin Afganistan'ı terk etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

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Kabil Havalimanı'nda inanılmaz anlar! ABD'li askerlerin Afganistan'ı terk etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kapıları kırıyorlar, askeri araçları ve birçok ekipmanı çekiçlerle paramparça ediyorlar. Görüntüler bununla da kalmıyor... Kalabalığa ateş açıp, sivillerin üzerine sis ve gaz bombası atıyorlar. Afganistan'daki ABD'li askerlerin inanılmaz görüntüleri adeta infial yarattı.

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirdiğini açıklamasıyla birlikte günlerce tam bir kaosun hakim olduğu Kabil Havalimanı gündemden düşmüyor. Son olarak ABD askerlerinin Taliban’ın kontrolüne geçen Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nı terk etmeden hemen önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Afganistan'da Michael Markland kullanıcı isimli Amerikalı askerin kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, ABD'li askerler ile havalimanına girmek isteyen siviller arasında arbede çıktığı, askerlerin sivillerin üzerlerine sis ve gaz bombası attığı ve aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları görülüyor.

Kabil Havalimanında inanılmaz anlar ABDli askerlerin Afganistanı terk etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

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Yaşanan arbedede yaralanan bir sivilin, ABD askerleri tarafından sedye yerine metal merdivene konularak taşınması görüntülerde yer alıyor.

Videoda, askerlerin boş zamanlarında grafiti yaparak, müzik dinleyerek, bisiklet sürerek kendi aralarında eğlendiği görüldü.

Kabil Havalimanında inanılmaz anlar ABDli askerlerin Afganistanı terk etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kask kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yine bir askerin, askeri ve sivil araçları tahrip etmesi ve bina kapılarının yangın tüpüyle kırılmaya çalışılması yer alıyor.

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ABD'li askerlerin kullandıkları klozetlerin ağzına kadar çöp ile dolu olması görüntüler arasında yer alıyor.

Kabil Havalimanında inanılmaz anlar ABDli askerlerin Afganistanı terk etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden Amerikan ordusu, son askerlerini Taliban'la yaptığı anlaşma ve koordinasyonla 30 Ağustos'ta çekmişti.

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