Kabil havalimanına akın

Taliban’ın git gide daha fazla yaklaşmasıyla kentte ciddi bir panik havası oluşmuş durumda. Ticari uçuşların şu an için devam etmesine rağmen Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi halinde hava sahasının kapatılmasından korkan Afganlar havalimanına akın ediyor.

Bilet bulmak için saatlerce havalimanında bekleyen Afganlar, her şeylerini geride bırakarak ülkeden kaçmaya çalışıyor. Kabil dışından gelenler Taliban kontrolünde olmayan yolları kullanabilmek için de ekstra para ödüyor. Afgan ve Türk askerlerinin konuşlandığı havalimanında güvenlik önlemleri arttırılırken, kalabalığın önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

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