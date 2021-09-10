Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara hazır

Katar Havayolları’na ait uçak, aralarında Amerikan vatandaşlarının da olduğu yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti. Kabil’de bulunan Katar’ın Afganistan Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani uçuş için “Kabindeki herkesin bileti ve biniş kartı vardı” dedi. Bugün ayrıca bir sefer daha düzenleneceği bilgisini veren Kahtani, havalimanının tam açılmaya yakın olduğunu söyledi.

‘TALİBAN PROFESYONELDİ’

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Taliban’ın tahliye sırasında “profesyonelce hareket ettiği” belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, uçağın Katar’ın başkenti Doha’ya inmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada Taliban’ın işbirliğinde esneklik göstermesini “pozitif bir ilk adım” olarak nitelendirdi ve “profesyonel davrandıklarını” ifade etti. Katarlı yetkililere göre geçen ayki tahliye sürecinde büyük zarar gören havalimanı yüzde 90 oranında onarıldı. Havalimanında 19 Türk teknisyen de bulunuyor.

TALİBAN: ABD DOHA ANLAŞMASINI İHLAL EDİYOR

ABD’nin terör listesinde tuttuğu ismi İçişleri Bakanı olarak atayan Taliban, Washington yönetimini Doha anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Afganistan’daki şiddet eylemlerinin arkasındaki Hakkani Ağı’ndan olan ve 5 milyon dolar ödülle aranan Seraceddin Hakkani, yeni rejimin ilk içişleri bakanı. Yeni atanan Başbakan Hasan Akhund dahil başka bazı yöneticiler de Amerika’nın kara listesinde. Dün Taliban’dan yapılan açıklamada, “bu tutumun Doha Anlaşması’nın açık ihlali olarak değerlendirildiği” kaydedildi ve anlaşma gereği yönetimdeki isimlerin terör listesinden çıkarılmaları istendi. Eski Başkan Donald Trump döneminde Doha’da Taliban ile imzalanan anlaşma bu yönde adım atılmasını öngörüyor.

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