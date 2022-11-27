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Kâbe’de yağmur altında tavaf

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#Suudi Arabistan#Mekke#Kâbe
Kâbe’de yağmur altında tavaf
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Suudi Arabistan şiddetli yağışların etkisi altında. Özellikle ülkenin batısında, şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

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Mekke’de de önceki gün olumsuz hava koşulları etkili olurken, Kâbe’de umre için bir araya gelen yüzlerce Müslüman sağanak yağışa aldırmadan ibadetlerini gerçekleştirdi. Şiddetli yağış altında Kâbe’yi dualar eşliğinde tavaf ettiler. Ülkenin El Ekbariya kanalında yayınlanan görüntülerde, Müslümanların yağışa rağmen namaz kılmaya devam ettiği görüldü.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Mekke bölgesel hükümeti, perşembe gününden beri etkili olan şiddetli yağışlarda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Mekke bölgesine bağlı Cidde kentinde, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındı. Güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verildi. Yetkililer, gerekli olmadıkça halka dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Suudi Arabistan’ın ikinci büyük şehri olan Cidde’de yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor. Kent neredeyse her yıl şiddetli yağış felaketiyle karşı karşıya kalırken, halk altyapı hizmetlerinin zayıf olmasından şikâyetçi. 2009 yılındaki sel baskınlarında Cidde’de 123 kişi hayatını kaybederken, bundan iki yıl sonra da 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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#Suudi Arabistan#Mekke#Kâbe

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