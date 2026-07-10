KAAN için kritik eşik aşıldı: Kongre'deki süreç tamamlandı

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Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışında kritik aşama geçildi. ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme sürecinde satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Böylece F110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci Kongre engeline takılmadan devam edecek.

KONGRE'DEKİ 15 GÜNLÜK SÜREÇ TAMAMLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran 2026'da Türkiye'ye yapılması planlanan yabancı askeri satış kapsamında Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. NATO müttefiklerine yönelik savunma satışlarında uygulanan 15 günlük inceleme sürecinde, bazı Kongre üyeleri satışın durdurulması amacıyla ortak karar tasarısı sundu.

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Temsilciler Meclisi ve Senato'ya 9 Kongre üyesinin imzasıyla sunulan tasarıda, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik belirli savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışının engellenmesi talep edildi.

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Ancak söz konusu ortak karar tasarısı, inceleme süresi içinde ne Temsilciler Meclisi'nin ne de Senato'nun gündemine alındı. 9 Temmuz itibarıyla 15 günlük inceleme süresinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'ye F110 motorlarının satış süreci Kongre'den herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye başladı.

F110 MOTORLARI KAAN'IN GÜCÜ OLACAK

Satış bildirimi kapsamında, Türkiye'nin geliştirdiği milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F110-GE-129E/F motorlarının entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu ve test süreçleri yer alıyor.

Anlaşma ayrıca savunma hizmetleri, teknik veri paylaşımı ve motorların KAAN platformuna uyarlanmasına yönelik çalışmaları da kapsıyor.

SATIŞI ENGELLEMEK İSTEYEN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'ye yönelik motor satışını durdurmayı amaçlayan ortak karar tasarısını Demokrat Parti Nevada Temsilcisi Dina Titus sundu. Tasarıya 8 Demokrat Kongre üyesi daha destek verdi.

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Tasarıya imza atan isimler arasında daha önce Türkiye'ye yönelik savunma satışlarına karşı çıkan Kongre üyeleri de bulunuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri Brad Sherman, Dina Titus, Chris Pappas ve Jim McGovern, geçmişte Türkiye'ye F-16 satış süreci başta olmak üzere çeşitli savunma ihracatlarına yönelik itirazlarıyla biliniyor.

Diğer imzacılar Jim Costa, Josh Gottheimer, Mike Quigley ve George Latimer ise özellikle Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçim bölgelerini temsil eden isimler arasında yer alıyor.

ABD'DE SİLAH SATIŞLARI NASIL İŞLİYOR?

ABD'de büyük ölçekli yabancı askeri satışlar, Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından inceleme sürecine giriyor. NATO müttefiklerine yönelik satışlarda bu süre 15 gün olarak uygulanıyor.

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Bu süreçte Kongre üyeleri, satışın durdurulması amacıyla ortak karar tasarısı sunabiliyor. Ancak böyle bir tasarının yürürlüğe girebilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kabul edilmesi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Başkanın tasarıyı veto etmesi halinde ise Kongre'nin vetoyu aşabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunlukla en az 290, Senato'da ise 67 oy gerekiyor.

Türkiye'ye F110 motorlarının satışını engellemeye yönelik tasarının ise süresi içinde Kongre gündemine alınmaması nedeniyle herhangi bir yasama süreci başlamadı.

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KAAN İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bundan sonraki süreçte F110 motorlarının tedarikiyle ilgili teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firma ile Türkiye'deki yetkili makamlar arasında devam edecek.

İlerleyen aşamalarda motorların teslimat takvimi, KAAN'a entegrasyon çalışmaları, test süreçleri ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başlıkların ele alınması bekleniyor.