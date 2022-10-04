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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre öteden gelen haber dikkatleri bir kez daha Asya'ya çevirdi.

Gelen son dakika bilgisine göre, Kuzey Kore, 5 yıl aradan sonra Japonya üzerinden kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI

Japonya hükümeti yerel saatle sabah 07:29'da "Kuzey Kore'nin bir füze fırlatmış olduğu görülüyor. Lütfen sığınaklara saklanın" uyarısı yaptı.

Kuzey Kore 2017'den bu yana Japonya üzerinden füze denemesi yapmıyordu. Füze Japonya'nın doğusunda yaklaşık 3000 km açıkta Pasifik Okyanusu'na (Büyük Okyanus) düştü.

Japon yetkililer füzenin yaklaşık 1000 km irtifada seyrettiğini ve havada 22 dakika seyreden füzenin yaklaşık 4600 km mesafe kat ettiğini açıkladı.

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Bu, ABD'nin Pasifik'teki toprağı Guam'ı vurmaya yetebilecek bir mesafe. Füze denemesinde yaralanan olmadığı da belirtildi. Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemeleri yapmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler kararı bulunuyor.

JAPONYA GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Pyongyang'ın bu hareketini "şiddet dolu bir eylem" olarak tanımlayarak, sert bir dille kınadı. Japonya hükümeti de Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Güney Koreli yetkililer de füzenin Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden fırlatıldığını duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini, Japonya ve ABD'nin ilgisini çekmek için kasıtlı olarak yaptığı tahmin ediliyor.

Ancak önceden uyarmadan ya da herhangi bir istişarede bulunmadan başka bir ülkeye doğru ya da üzerinden füze fırlatmak uluslararası normlara tamamen aykırı. Bu gibi denemeler doğrudan saldırı olarak algılanma tehlikesi barındırıyor ve provokatif eylemler olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin en üst düzey Doğu Asya ve Pasifik diplomatı Daniel Kritenbrink, Kuzey Kore'nin bu hareketini "talihsiz" olarak yorumladı. Japonya topraklarının üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen füze, Pyongyang'ın bir hafta içinde yaptığı beşinci füze denemesi.

Eylül ayında Kuzey Kore kendisini "nükleer devlet" olarak tanımlayan bir yasayı yürürlüğe sokmuş ve Kim Jong-un "nükleerden arınma" müzakerelerini ihtimal dışı bırakmıştı.

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Tüm uluslararası yaptırımlara rağmen Pyongyang 2006-2017 yılları arasında altı nükleer deneme yaptı.