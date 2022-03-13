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Joseph Borrell’den Türkiye’ye övgü

#Joseph Borrell#Antalya#Türkiye
Joseph Borrell’den Türkiye’ye övgü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye’nin Ukrayna krizinde kilit bir rol oynayan önemli bir ülke olduğunu söyledi.

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Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye gelen Borrell, CNN Türk’e verdiği özel röportajda hem Ukrayna savaşına hem Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

‘TÜRKİYE KİLİT ROLDE’

Ukrayna’da yaşananların Avrupa’ya savaşı bir kez daha getirerek tarihte yeni bir fasıl açtığını söyleyen Borrell, daha büyük bir savaşı önlemek amacıyla Rusya’nın saldırılarının sınırlandırılarak Ukrayna’nın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Krizdeki olumlu temasları için Türkiye’ye övgülerde bulunan Borrell, “Türkiye çok kilit bir rol oynuyor. Benim beklentim Türkiye’nin bu rolü oynamayı sürdürmesi yönünde. Türkiye bölgesel bir güç ve ondan da daha fazlası. Hem Rusya’da hem Ukrayna’da nüfuz sahibi” ifadelerini kullandı.

‘İLİŞKİLER İYİLEŞTİ’

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek hem Ukrayna savaşını hem ikili ilişkileri ele aldıklarını söyleyen Borrell, “Türkiye bize Ukrayna krizi konusunda çok yardım ediyor. Bu bize Türkiye ile daha çok işbirliği yapmamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Borrell, yakın dönemde ikili ilişkilerin geliştiğine dikkat çekerek, “AB bu engelleri aşmaya hazır” dedi.

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#Joseph Borrell#Antalya#Türkiye

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