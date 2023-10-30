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Jolie’den Gazze’ye yardım çağrısı

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#Birleşmiş Milletler#Angelina Jolie#Gazze
Jolie’den Gazze’ye yardım çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

ABD’li oyuncu Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek yardım çağrısında bulundu.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, 7 Ekim sabahı Hamas militanlarının gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” operasyonunun bir terör eylemi olduğunu belirtirken, “Ancak bu, Gazze’de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkânı bulunmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez” ifadelerini kullandı. Filistin halkının “toplu olarak cezalandırıldığını” belirten ünlü oyuncu, “İnsanlık acil ateşkes talep ediyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatları ve dünya çapındaki tüm insanların hayatları eşit derecede önemlidir. Sivil kayıpları önleyecek ve hayat kurtaracak her şey yapılmalıdır” dedi.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİ

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Daha önce Birleşmiş Milletler bünyesinde uzun yıllar iyi niyet elçiliği ve özel elçilik görevleri yürüten Jolie, insan hakları ve kadın hakları alanlarında aktivist bir isim olarak biliniyor.

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#Birleşmiş Milletler#Angelina Jolie#Gazze

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