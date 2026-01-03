Jolie Gazze sınırında

Haberin Devamı

Amerikalı bir heyetle birlikte sınır kapısına gelen Jolie, yetkililer tarafından karşılandı. Ünlü yıldız, yardım çalışmalarında görev alan gönüllülerle buluşmaktan onur duyduğunu ifade etti. Kızılay gönüllüleri, sınırda Gazze’ye girmeyi bekleyen binlerce yardım tırının bulunduğunu dile getirdi. Jolie’nin Mısır’a getirilen yaralı Filistinlilerin durumunu yerinde görmek ve Gazze’ye yönelik insani yardım akışını incelemek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi. Öte yandan Gazze’de ateşkes kapsamında yeniden açılması gündeme gelen Refah Sınır Kapısı, İsrail’in ablukasından dolayı kapalı kalmaya devam ediyor. Bazı ülkeler, uluslararası topluma Gazze’ye kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunuyor.



Jolie, bir dönem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde özel temsilci olarak görev yapmıştı.