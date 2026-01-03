×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Jolie Gazze sınırında

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Gazze#Refah Sınır Kapısı
Jolie Gazze sınırında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

DÜNYACA ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Gazze’ye açılan Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Amerikalı bir heyetle birlikte sınır kapısına gelen Jolie, yetkililer tarafından karşılandı. Ünlü yıldız, yardım çalışmalarında görev alan gönüllülerle buluşmaktan onur duyduğunu ifade etti. Kızılay gönüllüleri, sınırda Gazze’ye girmeyi bekleyen binlerce yardım tırının bulunduğunu dile getirdi. Jolie’nin Mısır’a getirilen yaralı Filistinlilerin durumunu yerinde görmek ve Gazze’ye yönelik insani yardım akışını incelemek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi. Öte yandan Gazze’de ateşkes kapsamında yeniden açılması gündeme gelen Refah Sınır Kapısı, İsrail’in ablukasından dolayı kapalı kalmaya devam ediyor. Bazı ülkeler, uluslararası topluma Gazze’ye kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Jolie Gazze sınırında

Haberin Devamı

Jolie, bir dönem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde özel temsilci olarak görev yapmıştı.

Jolie Gazze sınırında

Gözden KaçmasınÇatı yok, kaset yok ama esnaf varÇatı yok, kaset yok ama esnaf varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Angelina Jolie#Gazze#Refah Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!