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DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

Johnson'dan kritik koronavirüs uyarısı

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Johnson'dan kritik koronavirüs uyarısı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin kritik uyarı geldi. Johnson, Tekrar büyük bir karantina ve kısıtlamalara gitmek istemiyoruz. Ancak bunu yapmamanın tek yolu halkımızın kurallara uymasıdır dedi.

 Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Salgında en çok yara alan ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson ülkede gelebilecek ikinci dalgaya karşı halkı uyardı. 

"NORMALE DÖNEBİLMEK İÇİN HALKIMIZ KURALLARA UYMALI" 

Johnson'un, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, Tekrar büyük bir karantina ve kısıtlamalara gitmek istemiyoruz. Okullarımızı açık kalmasını istiyoruz, okulların tekrar normale dönmesi gerçekten harika bir durum. Ekonomimizi, olabildiğince açık tutmak istiyoruz. İşlerin yolunda gitmesini istiyoruz. Ancak bunu yapmamız için halkımızın kurallara uyması gerekiyor dedi.

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