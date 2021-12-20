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Johnson'dan İngiltere için kısıtlama sinyali

#İngiltere#Koronavirüs#Omicron
Johnsondan İngiltere için kısıtlama sinyali

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan Covid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, “Kamuyu korumak için daha fazla önlem alma ihtimalimiz hala gündemde" dedi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, artan Covid-19 vakaları nedeniyle İngiltere için yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini verdi. Kısıtlamaların ne olacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Johnson, hükümetin Covid-19 verilerini "saat başı" takip ettiğini söyleyerek, ilerleyen günlerde hükümetin kuralları sıkılaştırılabileceği konusunda halkı uyardı.

“KAMUYU KORUMAK İÇİN DAHA FAZLA ÖNLEM ALMA İHTİMALİMİZ HALA GÜNDEMDE"

Covid-19'un Omicron mutasyonunun ülke genelinde, özellikle de başkent Londra'da arttığına ve hastane kabullenin aynı şekilde artış gösterdiğine dikkat çeken Johnson, şu anki durumun "son derece zor" olduğunu ifade etti. Hükümetin Omicron mutasyonunu kontrol altına almak için her detaya baktığını aktaran Johnson, "Kamuyu korumak için daha fazla önlem alma ihtimalimiz hala gündemde" dedi.
İngiltere için ek kısıtlamaların getirilebileceğini belirten Johnson, "Bunun ekonomik yönünü de gözden geçireceğiz" ifadelerini kullanarak, böyle bir durumda bir takım KDV indirimi ve yerel konseylerden fonlar şeklinde yardımların olabileceğini açıkladı.
Milyonlarca insanın ilk aşısını henüz yaptırmadığına dikkat çeken Johnson, aşılamanın büyük fark meydana getirdiğini ve bu yöndeki kanıtların fazla olduğunu ifade etti. Johnson, İngiliz halkını "dikkatli olmaya" ve "güçlendirici aşı dozlarını almaya" çağırdı.

SAGE'DEN HASTANE BAŞVURULARININ GÜNDE 3 BİNE ULAŞABİLECEĞİ UYARISI

İngiltere Hükümetinin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) ise, daha fazla kısıtlama olmadığı takdirde hastane başvurularının günde 3 bine ulaşabileceği konusunda kabineyi uyardı.

Öte yandan İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ülkeye daha sıkı Covid-19 kısıtlamaları getirilmemesi konusunda direnmeye devam ediyor. Basına göre Sunak şu anda ülkede artan vaka sayıları nedeniyle Noel etkinlikleri iptallerinden etkilenen konaklama ve hizmet sektörü için acil kurtarma paketi üzerinde çalışıyor. Sunak, daha fazla kısıtlama getirilmesi konusunda bunun "İngiliz işletmelerine ve işçilerine karşı tehdit oluşturduğunu" ifade etmişti.

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SON 24 SAATTE 91 BİN 743 VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada son 24 saatte 91 bin 743 vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 milyon 453 bin 121'e yükseldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 147 bin 261'e ulaştığını aktardı.

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SON 24 SAATTE 8 BİN 44 YENİ OMİCRON VAKASI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), son 24 saatte 8 bin 44 yeni Omicron vakasının tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısının 45 bin 145 olduğunu açıkladı.

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#İngiltere#Koronavirüs#Omicron

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