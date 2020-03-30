Johnson’dan İngilizlere koronavirüs mektubu

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 testi pozitif çıkan Johnson’ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak. Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak. En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, “Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek” ifadesini kullanacak. Johnson hükümetinin, salgın ilk ortaya çıktığında “sürü bağışıklığı” yöntemini benimseyerek katı önlemlere başvurmaması tepkilere yol açmış, koronavirüs Boris Johnson ve İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’a da bulaşmıştı.