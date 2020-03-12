MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJohnson’a virüs bulaştı mı
GeriDünya Johnson’a virüs bulaştı mı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Johnson’a virüs bulaştı mı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Johnson’a virüs bulaştı mı
Abone Olgoogle-news

İngiltere’de koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’in, Başbakan Boris Johnson’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldığı ortaya çıktı.

Johnson hakkında şüphelere yol açan bu gelişmenin ardından, Johnson’ın Kovid-19 belirtileri göstermediği, dolayısıyla teste de ihtiyaç duymadığı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle 8 kişinin öldüğü İngiltere’de Dorries’in asistanının da hasta olduğu ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle