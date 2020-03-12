Johnson’a virüs bulaştı mı

Johnson hakkında şüphelere yol açan bu gelişmenin ardından, Johnson’ın Kovid-19 belirtileri göstermediği, dolayısıyla teste de ihtiyaç duymadığı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle 8 kişinin öldüğü İngiltere’de Dorries’in asistanının da hasta olduğu ifade edildi.