Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,
Johnson’a virüs bulaştı mı
İngiltere’de koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’in, Başbakan Boris Johnson’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldığı ortaya çıktı.
Johnson hakkında şüphelere yol açan bu gelişmenin ardından, Johnson’ın Kovid-19 belirtileri göstermediği, dolayısıyla teste de ihtiyaç duymadığı açıklandı. Koronavirüs nedeniyle 8 kişinin öldüğü İngiltere’de Dorries’in asistanının da hasta olduğu ifade edildi.
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