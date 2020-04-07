‘Johnson’a oksijen veriliyor’

İngiliz The Guardian gazetesi, önceki gün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın (55) sağlık durumunun tahmin edilenden daha kötü olduğunu iddia etti. İngiliz hükümetinin Johnson’ın sadece önleyici kontroller için hastanede olduğunu açıklamasına rağmen, The Guardian, Johnson’ın solunum problemleri yaşadığını belirtti. Daily Mail haber sitesi Johnson’a oksijen tedavisi yapıldığını öne sürerken başbakanın zatürre olup olmadığı netlik kazanmadı. Dün hastaneden açıklama yapan Johnson, “Moralim iyi, görevimin başındayım” dedi. Londra’daki St. Thomas hastanesi de Johnson’ın süren semptomlarının takip altında olduğunu belirtti. 12 gün önce COVID-19 testi pozitif çıkan ve evde kendisini karantinaya alan Johnson, pazar günü hastaneye kaldırılmıştı.

TARTIŞMA YAŞANIYOR

Johnson, ‘Görev başındayım’ derken Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dünkü salgın toplantısına liderlik etti. Raab’ın Johnson iyileşinceye kadar görevi devralması gerektiğine dair çağrılar geliyor. Johnson, İngiltere’de önce ‘sürü bağışıklığı’ denen ve genç nüfusa virüs bulaşmasına izin verilerek genel bir bağışıklık uygulanmasını hedefleyen yöntemi uygulamış, daha sonra virüsün etkilerinin artmasıyla sıkı önlemlere geçme kararı almıştı. İngiltere’de can kaybı 4.943’e yükseldi.