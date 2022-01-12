Johnson’a karantinada ‘parti’ soruşturması

Haberin Devamı

Johnson’ın özel kalem müdürü Martin Reynolds’ın, ülkede sıkı kısıtlamaların uygulandığı 2020 Mayıs’ında 100’den fazla başbakanlık çalışanını “kendi içkilerini getirmek şartıyla” bahçe partisine davet ettiği ortaya çıktı.

EĞLENCEYE EŞİ İLE KATILDI

Aynı zamanda Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da korona önlemlerinden sorumlu kişi olan Reynolds 20 Mayıs 2020’de personele, “Yoğun bir dönemden sonra bu güzel havanın tadını çıkarmanın iyi geleceğini düşündük. Lütfen bize katılın ve kendi içkinizi getirin” diye mail attı. Etkinliğe 30 kadar kişinin katıldığı sanılırken, bunlar arasında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Symonds da bulunuyordu. O dönemde sadece vatandaşlar, başka haneden ancak bir kişiyle bir araya gelebiliyordu. Şimdi Johnson, meclis soruşturmasının yanı sıra bir polis incelemesiyle karşı karşıya. Johnson dün parlamentoda iddialara ilişkin düzenlenen oturuma katılmazken, ana muhalefetteki İşçi Partisi istifa etmesi çağrısında bulundu.